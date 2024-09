AIA, arbitri hanno incontrato allenatori di Serie A. Rocchi: "Ci interessa il loro punto di vista"

vedi letture

Si è svolta oggi - fa sapere l'AIA - presso il Centro VAR di Lissone, la consueta riunione di inizio Stagione Sportiva tra l'Associazione Italiana Arbitri e gli allenatori di Serie A. All'incontro hanno partecipato tutte le società del massimo Campionato professionistico, intervenute non solo con chi guida lo staff tecnico ma anche con i propri dirigenti. Per l'AIA hanno partecipato il Presidente Carlo Pacifici, il Vice Alberto Zaroli, il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi con il Componente Andrea Gervasoni, il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Antonio Damato e dei rapporti con le società Riccardo Pinzani.

"Crediamo molto in questi incontri e nella comunicazione, perché abbattere le barriere e' importante - ha detto Pacifici - Quest'anno abbiamo avuto l'uscita di arbitri di altissimo valore come Daniele Orsato, che tanto ha dato anche a livello internazionale, ed i video match officials Massimiliano Irrati che assume un ruolo di rilievo nella FIFA e Paolo Valeri che guiderà un progetto VAR con la Federazione Greca. Siamo consapevoli infatti che l'Italia dal punto di vista arbitrale sia un punto di riferimento internazionale. Esportiamo all'estero cultura e persone in grado di svilupparla. Stiamo ora lavorando molto con i giovani, che stanno dando risposte importanti, per aumentare sempre di più la qualità di arbitri e assistenti così come di chi opera in Sala VAR".

Gianluca Rocchi ha poi mostrato una serie di video relativi ai gravi falli di gioco, ai falli di mano e alla novità regolamentare prevista dall Circolare 1 inerente l'ingresso in area durante un calcio di rigore. "E' stato un confronto aperto, in cui abbiamo anche voluto conoscere il parere degli allenatori, perché ci interessa sapere il loro punto di vista sulle varie tematiche analizzate - ha detto - Noi infatti lavoriamo per il sistema calcio e siamo al servizio delle società. Il nostro deve quindi essere un servizio di alto livello, sia in campo sia in Sala VAR". Infine sono state mostrate le statistiche relative alle prime tre giornate di Serie A, che indicano un tempo effettivo medio di poco superiore ai 54 minuti a partita.

Presenti alla riunione anche l'amministrazione delegato della Serie A Luigi De Siervo, il capo delle competizioni Andrea Butti e il direttore editoriale Lorenzo Dallari.