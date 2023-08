AIA, finalmente un passo avanti: Doveri di Roma arbitrerà i giallorossi. Basta "preclusione territoriale"

Le designazioni della 2^ giornata di campionato si porta in dote una novità importante per quel che riguarda la scelta degli arbitri per il campionato di Serie A. Per la sfida di sabato fra Verona e Roma, infatti, l'AIA ha scelto Daniele Doveri, fischietto appartenente alla sezione Roma 1. Cessa così quella "preclusione territoriale" che aveva fin qui caratterizzato le designazioni, fatto di cui lo stesso Doveri aveva parlato nelle scorse settimane durante la preparazione:

"Sarei contento e soprattutto sarebbe un passo avanti dal punto di vista culturale per tutto il movimento calcistico, riconoscerebbe il merito alla professionalità degli arbitri che è molto elevata e che nel 2023 non si può misurare con la residenza", aveva detto l'arbitro a Sky Sport.