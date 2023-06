Aia, Givova nuovo sponsor: siglato con la Figc un accordo triennale

MilanNews.it

GIVOVA e FIGC hanno siglato un accordo triennale per la sponsorizzazione tecnica e la fornitura ufficiale dell’abbigliamento sportivo dell’Associazione Italiana Arbitri.

A partire dal 1° luglio 2023, con una collezione ad hoc, innovativa e performante, GIVOVA, brand di abbigliamento sportivo di rilievo internazionale, firmerà i kit gara e lo sportswear di allenamento e di rappresentanza.

Ricercata e studiata nei minimi dettagli, la collezione per l’AIA griffata GIVOVA garantirà qualità e uniformità alla classe arbitrale, dalla Serie A alle Sezioni locali.

La sponsorship si basa su una collaborazione attiva in grado di trasmettere un valore aggiunto alla categoria, con l’intento di attivare inoltre iniziative di comunicazione e organizzazione di eventi sul territorio utili a favorire, attraverso messaggi dinamici e moderni, il reclutamento arbitrale tra i giovani.

“Gli arbitri italiani, considerati un’eccellenza in tutto il mondo, rappresentano per GIVOVA gli ambasciatori perfetti – commentano insieme il Presidente GIVOVA Giovanni Acanfora e l’Amministratore Giuseppina Lodovico - per promuovere e comunicare i nostri valori: lealtà, correttezza e rispetto delle regole. Siamo orgogliosi di questa sponsorship, per la quale ci siamo impegnati con attenzione, e supporteremo l’AIA con impegno e professionalità, per raggiungere gli obiettivi condivisi con la FIGC”.

“Gli arbitri italiani rappresentano la spina dorsale del movimento calcistico italiano – ha detto il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina –; dai campionati giovanili fino alla Serie A incarnano la passione e l’amore per questo sport, verificandone in campo il rispetto delle regole, e meritano il sostegno di aziende partner che credono negli stessi valori. Diamo il benvenuto a Givova in questa grande famiglia, impegnata in un complesso, quanto affascinante, processo di reclutamento per giovani direttori di gara che segnerà il futuro degli arbitri italiani”.

“Siamo lieti di questo accordo di sponsorizzazione tecnica – ha detto il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Carlo Pacifici – A partire dalla prossima Stagione Sportiva, tutti i nostri associati, dalla Serie A fino ai Campionati giovanili, scenderanno in campo indossando le nuove divise. Il brand Givova sarà inoltre presente sul nostro abbigliamento ufficiale, accompagnandoci anche negli allenamenti e nelle occasioni ufficiali. Un binomio che accogliamo con grande entusiasmo, dal quale potranno derivare ulteriori iniziative legate ai giovani e al mondo dello sport”.