AIA, Pacifici: "Gli arbitri parleranno di più ma non subito dopo le gare. Spiegheranno le regole"

Il neo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Carlo Pacifici, ha parlato a Radio Rai affrontando anche l'argomento relativo alla possibilità che i direttori di gara possano intervenire di fronte alle telecamere dopo le partite: "Parleranno di più, anche se sulle interviste post gara non sono molto d'accordo. A fine gara ci sono troppe situazioni, c'è troppa adrenalina che potrebbe alterare l'aspetto comunicativo dell'arbitro, ma sono pienamente convinto che noi arbitri dovremo spiegare attraverso canali diretti quelle che sono le regole del gioco e gli episodi avvenuti sul terreno di gioco".

Unificazione CAN A e B rimarrà invariata?

"Sono d'accordo sull'unificazione delle due commissioni, quindi CAN A e B come commissione unica per un lavoro di prospettiva. Dobbiamo valorizzare i giovani così come sta facendo ottimamente Gianluca Rocchi, perché rappresentano il nostro futuro. C'è un ricambio generazionale importante in atto e noi dobbiamo tutelare il calcio attraverso la formazione di arbitri giovani".