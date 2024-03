AIA, Pacifici: "Ringraziamo Gravina per il sostegno, attacchi strumentali verso gli arbitri"

“Ringraziamo il Presidente Gravina per la vicinanza dimostrata al mondo arbitrale e per le parole di sostegno. Noi siamo tranquilli, consapevoli della nostra forza e della qualità dei nostri arbitri. Rimandiamo quindi al mittente tutti gli attacchi strumentali che ci vengono mossi. La Federazione è vicina agli arbitri. Più siamo coesi e più abbiamo la forza di uscire da questo momento. La Federazione è vicina agli arbitri. Più siamo coesi e più abbiamo la forza di uscire da questo momento".

Così il Presidente dell'AIA Carlo Pacifici in una nota ufficiale pubblicata sul sito dell'AIA al termine della riunione degli arbitri che si è tenuta ieri a Roma, nella quale è intervenuto anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina per ribadire il sostegno alla classe arbitrale.

Le parole di Gravina

"Ho voluto incontrare gli arbitri che rappresentano un'eccellenza e ho voluto fare loro i complimenti, visto che a livello internazionale avremo tre arbitri italiani che dirigeranno gli ottavi di finale delle coppe europee. Sono sempre presenti con una percentuale altissima, siamo al primo posto in Europa. Ho voluto testimoniare la mia vicinanza e far capire quanto sia fondamentale per gli arbitri, pretendere un supporto dalla Federazione. Dobbiamo ricominciare con l'applicazione del codice della giustizia sportiva, perché l'arbitro merita rispetto. La dignità dell'uomo merita rispetto, è fondamentale nel mondo del calcio. Li ho invitati a essere una grandissima squadra, non possiamo permetterci che ogni volta che c'è un errore si metta in discussione tutto il movimento e il sistema arbitrale. Quando si colpiscono gli arbitri si colpisce tutto il calcio italiano".