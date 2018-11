AIC, Giacinti premiata come calciatrice del mese di ottobre

I gol e le ottime prestazioni collezionate in maglia rossonera da Valentina Giacinti, sono valse all'attaccante milanista il premio dell'AIC, associazione italiana calciatori, il premio di miglior calciatrice di ottobre. La centravanti classe 1994, fino ad ora, in Serie A ha collezionato otto reti ed è al momento in testa alla classifica delle marcatrici del campionato.