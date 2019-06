Aic in campo contro violenza sulle donne

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Prevenire e contrastare la violenza sulle donne. L'Assocalciatori scende in campo al fianco dell'universo femminile attraverso il progetto "Facciamo gli uomini", patrocinato dal Dipartimento delle Pari Opportunità. I giocatori si impegneranno in un'azione di 'restituzione sociale' poiché le loro testimonianze avranno il valore di rieducare il maltrattante grazie alle regole dello sport. Durante la campagna - che come simbolo ha il fiore narciso e per madrina l'attrice Elena Sofia Ricci - si punterà a dare un'idea diversa dell'uomo stravolgendo l'accezione negativa del termine 'narciso' per farlo diventare un simbolo di rispetto. Il progetto "Facciamo gli uomini" è stato presentato oggi nella sala Caduti di Nassyria al Senato, dall'Assocalciatori, da Valeria Valente (senatrice e Presidente della commissione sul Femminicidio) e da Daniela Sbrollini (senatrice e Presidente Intergruppo parlamentare Sport e Salute).