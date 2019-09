Aic-LegaPro: torna 'Facciamo formazione'

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Con il primo incontro nella sede del Modena Football Club 2018, si è aperta l'ottava edizione di "Facciamo la Formazione" programma organizzato da Aic in collaborazione con la Lega Pro, riservato a calciatori, staff tecnici e dirigenti delle squadre del campionato 2019/2020. Obiettivo del programma è preparare i calciatori in attività a carriere professionali al termine dell'esperienza calcistica. Il secondo incontro si è svolto a Imola. "Tra i nostri obiettivi - ha ricordato il vicepresidente Aic Umberto Calcagno - c'è quello di invogliare gli associati a sviluppare competenze nel mondo del lavoro, non solo sportivo, cercando di accompagnarli anche nel post carriera". "Riteniamo questo programma un passo importante nel percorso post-calcio, un modo per immaginarsi nel futuro con un altro ruolo. Gli argomenti trattati sono molteplici e possono aiutare a orientarsi nel mondo del lavoro e a non farsi trovare impreparati" le parole del segretario generale della Lega Pro Emanuele Paolucci.