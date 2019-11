Aic vince 'premio semplicemente donna'

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il prossimo 22 novembre si terrà a Castiglion Fiorentino il Premio internazionale 'Semplicemente donna', manifestazione diventata negli anni uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di una tematica delicata e attuale come la violenza di genere. Tra i vincitori della 7/a edizione di questo importante riconoscimento c'è anche l'Aic (Associazione Italiana Calciatori) con #FACCIAMOGLIUOMINI, progetto rivolto alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. L'obiettivo di questa campagna, sostenuta da sportivi professionisti e non, è di dare un'idea diversa dell'uomo, stravolgendo l'accezione negativa del termine 'narciso' per renderlo un simbolo di rispetto. Madrina di #FACCIAMOGLIUOMINI è Elena Sofia Ricci, fortemente voluta da Aic dopo le sue dichiarazioni di gennaio in merito a una violenza subita da bambina.