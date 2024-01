Akpa-Akpro appoggia Maignan: "La soluzione è andare via dal campo"

vedi letture

Sono tantissimi gli attestati di solidarietà e di stima che stanno arrivando a Mike Maignan da avversari, compagni, amici e addetti ai lavori. Ieri il portiere rossonero è stato vittima di insulti razzisti nel corso del primo tempo della partita del Diavolo contro l'Udinese. La Lazio ha espresso la sua solidarietà e ha condannato i fatti del Bluenergy Stadium con un comunicato.

Jean Daniel Akpa Akpro, centrocampista del Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Empoli, valida per la 21esima giornata di Serie A. Il suo pensiero sugli insulti di Udine a Maignan: "Non sono la persona giusta, devono farlo presidenti e quelli che organizzano il campionato. La mia soluzione è andare via dal campo"