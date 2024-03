Al fischietto turco Meler la partita tra Milan e Slavia: la designazione completa

La Uefa ha designato una squadra arbitrale tutta di nazionalità turca per l'ottavo di finale di andata di Europa League di domani sera tra Milan e Slavia Praga. La direzione della partita è stata affidata al signor Halil Umut Meler. Il fischietto turco per la prima volta incrocerà il club rossonero, mentre per la seconda volta in carriera arbitrerà la squadra ceca: l'unico precedente risale alla stagione 2021/2022 nei quarti di andata di Conference League tra Feyenoord e Slavia finiti 3-3. A livello generale si troverà a dirigere una gara di Europa League per la dodicesima volta, la scorsa stagione anche un quarto tra Juventus e Sporting.

MILAN - SLAVIA PRAGA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Assistenti: Mustafa Eyisoy (TUR) e Kerem Ersoy (TUR)

Quarto uomo: Arda Kardeşler (TUR)

Video Assistant Referee: Alper Ulusoy (TUR)

Assistente Video Assistant Referee: Abdulkadir Bitigen (TUR)