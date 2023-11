Al-Khelaifi si gode Donnarumma: "Tra i migliori del mondo. Ci provammo anche due anni prima"

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg che questa sera non sarà a San Siro perché reduce da un'operazione al ginocchio, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato così di Gianluigi Donnarumma, il grande ex della sfida di questa sera. Le sue parole: "Gigio è tra i migliori portieri al mondo, è ancora giovane, molto professionale, una persona fantastica. Quando firmò per noi vinse l’Europeo con l’Italia da miglior giocatore, una cosa incredibile per un portiere.

Avevamo provato a prenderlo già due o tre anni prima. Quello che ha fatto con il Milan è incredibile. Ho grande rispetto per lui e per il Milan"