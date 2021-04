Al Khelaifi sicuro: "Neymar resterà a lungo nel PSG"

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "E' stata una notte fantastica per tutti noi, abbiamo assistito a una partita fantastica, lo è stata per tutti: per noi e per chi l'ha vista nel mondo. Potevamo segnare tre o quattro gol, abbiamo creato tante occasioni, ma la cosa più importante è che alla fine ci siamo qualificati". Così il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Ghanim Al-Khelaifi, dopo la qualificazione della squadra di Mauricio Pochettino alla semifinale di Champions, a spese dei campioni uscenti del Bayern Monaco. Parlando ai microfoni di Sky Sport, il n.1 del Parco dei Principi di Parigi si è detto "molto fiero dei giocatori", quindi ha chiarito il futuro del futuro della stella Neymar. "Penso che l'anno prossimo sarà al PSG e che rimarrà con noi per molto tempo, con un contratto a lungo termine", le sue parole. (ANSA).