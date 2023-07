Al-Khelaifi su Mbappé: "Non si può lasciare libero uno dei migliori giocatori del mondo"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Se Kylian Mbappé "vuole restare, bisogna firmare un nuovo contratto, non si può lasciare libero uno dei migliori giocatori del mondo", Lo ha detto mercoledì il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Luis Enrique. Mbappé, attualmente sotto contratto fino al 2024, "ha già detto che non partirà gratis. Se qualcuno gli ha fatto cambiare idea, non è colpa mia", ha aggiunto Al-Khelaifi. (ANSA).