Al-Khelaifi torna a pungere la Superlega: "Ricordo le uscite dal gruppo Whatsapp dell'ECA"

È cominciata ieri a Berlino la 30esima Assemblea Generale dell'ECA (European Club Association), alla presenza del presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, e con la partecipazione virtuale di Gianni Infantino, il suo omologo della FIFA. Nasser Al Khelaïfi, numero uno dell'associazione, ha colto oggi l'occasione per mandare una nuova frecciata ai 12 club che, due anni fa, cercarono di fondare la Superlega. “Non dimenticherò mai tutte le uscite del gruppo WhatsApp del consiglio dell'ECA di domenica 18 aprile 2021. In realtà pensavo che il mio telefono fosse stato hackerato e non sarebbe stata la prima volta. Tuttavia, ricorderò sempre come l'istituzione sia rimasta salda. Poi i club sono rientrati e contribuiscono più che mai all’ECA".

Al Khelaïfi ha poi parlato dei progetti futuri: "Per il prossimo ciclo dell’ECA guarderemo in alto, non in basso: il cielo sarà il limite. Avremo un Consiglio allargato e un nuovo Comitato Esecutivo che sarà più rappresentativo, potente ed efficiente che mai. Avremo un numero di iscritti più ampio e una nuova filosofia che vedrà l’ECA rappresentare non solo i club che giocano in Europa, ma anche gli altri. Saremo più inclusivi"

Il presidente del PSG ha confermato che la sua collaborazione con la UEFA durerà fino al 2030: "La nostra associazione con la UEFA è molto importante. Non sempre siamo d'accordo, tutt'altro. Ma discutiamo sempre in modo costruttivo, con dialogo, comprensione comune e ricerca di soluzioni. E, ringraziando il presidente Čeferin e i nostri colleghi UEFA, sono lieto di dire che questa mattina abbiamo firmato un nuovo Memorandum d'Intesa (MOU) con la UEFA che segna il nostro percorso verso il 2030".