Al Milan manca continuità: sono due anni che non ne vince 5 di fila in Serie A

Troppo spesso nel corso di questa stagione si è contestato il fatto che il Milan pecchi di continuità, e la realtà dei fatti dice proprio che alla formazione di Stefano Pioli manchi quel qualcosa per iniziare un importante filotto consecutivo di vittorie come le due rivali allo scudetto Juventus ed Inter.

Contro il Bologna i rossoneri avevano l'occasione di conquistare la quinta vittoria consecutiva in campionato, appuntamento mancato a pochi istanti dal triplice fischio e che manca dalle parti della San Siro milanista da addirittura due anni. Risale infatti all'anno dello scudetto il periodo nel quale il Milan riuscì ad avere questa tanto bramata continuità, visto che nel rush finale per il tricolore la formazione di Stefano Pioli riuscì a battere in successione Genoa, Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo, mettendo a segno 13 gol e subendone addirittura solo due.