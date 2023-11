Al Milan manca la continuità. Pioli: "Stiamo perdendo dei punti che ci penalizzano in classifica"

“Ci dobbiamo lavorare, stiamo perdendo dei punti che ci penaalizzano in classifica e ci allontanano dalla vetta, sono situazioni che dovremo affrontare bene e lavorarci bene. È normale che quando ti vedi sfuggire delle partite che pensi, sbagliando, di avere in mano poi puoi perdere anche un po’ di lucidità: non dovrebbe succedere ma invece è quello che è successo nel finale”. Così Stefano Pioli nel post Lecce-Milan.