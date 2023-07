Al Museo del calcio la maglia indossata da Pafundi a Tirana

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Sedici anni, otto mesi e due giorni: è questa l'età precisa che aveva Simone Pafundi quando ha vestito per la prima volta l'azzurro della Nazionale maggiore, nell'amichevole a Tirana con l'Albania il 16 novembre scorso, diventando il calciatore più giovane dal 1911 ad aver esordito in azzurro. Meglio di lui, nel totale della storia azzurra, solo Rodolfo Gavinelli (nel 1911) e Renzo de Vecchi (1910). La maglia indossata da Pafundi in quell'incontro da oggi arricchisce la collezione del Museo del Calcio: è la divisa numero 25, su cui campeggia la 'patch' da campioni d'Europa in carica e il dettaglio della partita in questione.

Pafundi ha fatto parte qualche settimana fa della spedizione azzurra ai Mondiali Under 20 in Argentina, che la squadra azzurra ha chiuso al secondo posto, dietro solo all'Uruguay. (ANSA).