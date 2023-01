Al Nassr, dopo Cristiano Ronaldo si punta anche su Marcelo

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, l'Al Nassr continua a fare spesa in Europa e prepara un nuovo colpo di mercato. Il club saudita punta un altro ex giocatore del Real Madrid, che ha condiviso tanti successi con il fuoriclasse portoghese: si tratta di Marcelo, terzino attualmente in forza all'Olympiacos; il brasiliano chiuderà la sua esperienza in Grecia a giugno ma è tentato anche da offerte provenienti da club americani e turchi.