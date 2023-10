Al via la raccolta firme per il commissario sugli stadi

Tutti d`accordo con il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi che nei giorni scorsi aveva lanciato l`idea di istituire un commissario nazionale per la realizzazione degli stadi e delle infrastrutture sportive.

"A breve termine farò una proposta per trovare una regia unica nella gestione delle procedure burocratiche - aveva detto il ministro Abodi -. Non sempre si trovano tecnici delle amministrazioni illuminati che aiutino le società a sviluppare queste iniziative. Probabilmente un commissario che riesca a fare coordinamento e affiancare amministrazioni e club potrebbe essere la soluzione per affrontare un tema che è ineludibile e non è più procrastinabile. Dobbiamo trovare una modalità che consenta al tempo stesso di rispettare le norme e le legittime aspettative di un club e dei suoi tifosi".

Sulla stessa linea l`Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto a Radio TV Serie A con RDS:

"Grazie al Ministro Abodi e alla sua intuizione speriamo possa trovarsi una convergenza e possa arrivare in tempi stretti un Commissario agli stadi. Serve una figura che ci aiuti a superare i vincoli che arrivano da un sistema che potremo definire medievale, barocco, che ha bloccato non solo gli stadi, ma anche l`edilizia scolastica. Non ci manca un sistema di norme, anche se può essere migliorato, ma tutti i Club che hanno deciso di mettere mano ai propri impianti hanno trovato difficoltà oggettive. Tutte le Società italiane hanno nel cassetto un progetto di ristrutturazione o costruzione ex novo, lo stadio è l`elemento che determina le vere ambizioni commerciali di un campionato. Riammodernare gli stadi è un`esigenza primaria del nostro mondo sportivo, non solo del calcio. E` una scelta obbligata. Non dobbiamo chiedere i grandi eventi per fare le strutture, bisogna invertire la tendenza, credo ci siano le condizioni. Ne abbiamo bisogno come sistema paese".

L`idea ha raccolto consensi a 360 gradi, dal Presidente del Milan, Paolo Scaroni, a quello del Napoli Aurelio De Laurentis passando per Rocco Commisso, Claudio Lotito, Rebecca Corsi, Tommaso Giulini e molti altre personalità del mondo del calcio e dello sport in generale, che hanno espresso parere positivo, auspicando che l`idea possa trasformarsi presto in un dato di fatto.

Anche per questo Cultura Italiae e Sport Italiae, le associazioni nazionali che pongono al centro del loro impegno la Cultura sportiva e non come motore etico ed economico dell`Italia, hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione e di sostegno a favore della proposta di nominare un commissario per la riqualificazione degli impianti sportivi e degli stadi che aiuti a superare gli ostacoli burocratici che hanno impedito al nostro paese di avere strutture polifunzionali sostenibili e adeguati alle norme di tutela e di rigenerazione urbana e ambientale.

Partecipare è possibile, firmando l`appello per innovare il paese, aiutare lo Sport, rinnovare una obsoleta situazione di impiantistica che, di fatto, toglie competitività e futuro a tutto il settore sportivo italiano.