Al Villarreal inizia l'era post-Chukwueze (ad un passo dal Milan): sottomarino giallo travolto dall'Hannover

Nel pomeriggio il Villarreal ha affrontato l'Hannover in quella che è stata la terza amichevole pre-stagione per gli spagnoli. Gli spagnoli sono stati travolti dall'Hannover (seconda divisione tedesca).

Per la squadra di Setien è già cominciata l'era post-Chukwueze, che non ha preso parte alla sfida in quanto è vicinissimo il suo trasferimento al Milan: nella giornata di ieri i rossoneri hanno trovato un accordo di massima per il nigeriano sulla base di 20 milioni di 8 di bonus.