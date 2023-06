Al Villarreal "non interessa" che il contratto di Chukwueze scada tra un anno

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Roig Negueroles, CEO del Villarreal, ha rilasciato una intervista ad AS sul mercato del Submarino Amarillo e, di conseguenza, sul futuro di Samuel Chukwueze, attaccante accostato anche al Milan.

Chukwueze può ancora restare un anno?

"Un anno è molto lungo in questa vita, sembra che non sia niente, ma è molto lungo. Come ho detto, se non arriva nulla che ci sembri buono, non verrà venduto. Non ci interessa se manca un anno alla scadenza. Non ci sentiamo affatto minacciati, né dal giocatore, né da nessuno, tanto meno da Samu e dal suo entourage. Non ci condiziona che gli resti un anno di contratto".