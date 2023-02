Albarella sull’infortunio di Maignan: "Quello al polpaccio è particolare. Sulla ricadute..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Eugenio Albarella, preparatore atletico da più di 30 anni, è stato intervistato da Pazzi di Fanta per commentare l'infortunio al polpaccio di Maignan: "L’infortunio al polpaccio è molto particolare, non troppo comune. Parliamo di un muscolo importante. La tempistica del rientro è molto soggettiva. Io faccio fatica a dare giudizi visto che non so i particolari e non conosco l’evoluzione dell’infortunio di Maignan. Le ricadute? È importante la soggettività della risposta fisiologica dell’atleta. Può essere che le risposte ai carichi di lavoro siano state diverse da quelle che erano le aspettative. Può essere che lui abbia necessità, per la struttura essendo lui un esplosivo, di tempi diversi rispetto ad altri giocatori. Si suppone che il Milan abbia dovuto rivedere qualche cosa nel programma di recupero”.