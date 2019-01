Albertini 1/o 'Volontario per un giorno'

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Un volto noto del calcio italiano e internazionale ha dato il via al progetto di Opera San Francesco "Volontario all'Opera per un giorno": Demetrio Albertini, talentuoso centrocampista del Milan ed ex vicepresidente della Figc, ha prestato servizio al 'Docce e Guardaroba' di OSF, venendo così a contatto concretamente con la realtà di accoglienza e aiuto gratuiti che da 60 anni a Milano costituisce un punto di riferimento per i poveri. Ha indossato grembiule e badge affiancando i volontari: ha registrato gli accessi degli ospiti, li ha aiutati a scegliere abiti puliti, ha consegnato il kit per la doccia, ma soprattutto ha chiacchierato con loro dimostrando grande disponibilità e gentilezza. "Aderire a questa iniziativa è stato un dovere e soprattutto un piacere. Aver avuto la possibilità di regalare un sorriso ai frequentatori del centro è stata per me una gioia immensa" ha dichiarato Albertini.