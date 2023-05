Albertini ci crede: "Inter superiore ma non imbattibile"

MilanNews.it

Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, questa mattina è intervenuto alla Gazzetta dello Sport e ha commentato quello che sarà il ritorno tra Milan e Inter in Champions League. I rossoneri possono rimontare? "Sì. Sarà difficile, sarà durissima, ma non è impossibile.

L’Inter è più forte del Milan, lo ha dimostrato in tutti i derby giocati in queste due stagioni, anche in quelli vinti dal Milan. Attenzione, però: i nerazzurri sono superiori ma non imbattibili, perché, tranne che a Riad, in ogni derby hanno concesso delle “finestre” di vulnerabilità di cui il Milan può e deve approfittare. È da questo concetto che bisognerà ripartire martedì"