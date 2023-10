Albertini e la delusione di USA 94': "Non mi rendevo conto in quel momento, è stato più tragico nel duemila"

Queste le importanti dichiarazioni sull'esperienza in nazionale rilasciate da Demetrio Albertini nell'intervista fatta da Alessandro Alciato per Storie di Serie A: "Nel 1994 ero uno dei più giovani, quello con meno esperienza e fu incredibile giocare una finale della coppa del mondo. Il calcio di rigore? Fu un atto di incoscienza battere quel rigore, per fortuna mia andò bene ma servì a poco. La delusione più grande? Io dico nel 2000 contro la Francia, era una partita ormai vinta e probabilmente sentivo che sarebbe stata una delle mie ultime finali con la maglia dell'Italia".