Albertini: "Essere allenato da S.Inzaghi? Se fosse un’altra squadra sì, all’Inter non riesco a immaginarmi. E su Calhanoglu..."

Nell'intervista rilasciata a Repubblica, Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero e attuale presidente del settore tecnico della FIGC, ha parlato così di Simone Inzaghi, suo ex compagno di squadra alla Lazio: "Un grande allenatore. È più che bravo. Gli ingredienti c’erano tutti. In campo era opportunista, le punte devono essere egoiste, ma fuori era generoso. Viveva per il calcio, era preparato, aveva entusiasmo. Se mi sarebbe piaciuto giocare nella sua Inter? Se fosse un’altra squadra sì. All’Inter non riesco a immaginarmi".

Albertini ha poi continuato: "In chi mi rivedo nel centrocampo nerazzurro? Barella è dinamico, e come me ama il vino. Frattesi quando parte fa paura. Mkhitaryan è il capolavoro di Marotta. Ma dico Çalhanoglu. Al Galà del calcio gli ho chiesto perché abbia scelto l’Inter. Ha sorriso".