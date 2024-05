Albertini: "I tifosi sono sempre stati vicini a tutto l'ambiente Milan. Adesso toccherà alla società pianificare bene il futuro"

E' intervenuto così ai microfoni di TV Play a margine del Premio Magistrelli, l'ex rossonero Demetrio Albertini, che ha voluto dire la sua in merito alla protesta dei tifosi del Milan in queste ultime partite:

Sulla protesta dei tifosi: "Come tutte le cose, tante volte la chiarezza di quello che si aspetta il tifoso è quello. In questi anni i tifosi sono stati molto vicini a tutto l’ambiente Milan, quindi alla società, la squadra e tutto. Quest’anno oggettivamente c’è stato magari un calo anche di rendimento che alla fine come sempre sfocia nella contestazione o un malumore. Spetterà alla società che ha tutti i buoni propositi per poter pensare a pianificare il futuro, l’incertezza tante volte non è mai quello che vuole il tifoso ma vorrebbe poter ambire a giocarsi almeno lo scudetto".