© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Demetrio albertini ha parlato del Milan in Champions League. Queste le sue parole: "Il Milan quest'anno dopo tanti anni che non giocava la Champions ha affrontato un girone difficile ma non meritava di uscire a fronte delle prestazioni offerte"