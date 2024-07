Albertini: "L'immobilismo del Milan sul mercato mi sta stupendo"

Intervenuto a margine dell'evento 'United for Meyer' al Twiga di Forte dei Marmi, l''ex calciatore Demetrio Albertini ha parlato dei più caldi temi d'attualità in casa Milan, soffermandosi in modo particolare sulle idee di calciomercato che la dirigenza rossonera starebbe portando avanti per rinforzare e completare la rosa di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni ai colleghi di TMW.

"L'immobilismo del Milan sul mercato mi sta un po' stupendo, ma non conosco i tempi tecnici che ha programmato la dirigenza. Il Diavolo starà facendo le sue valutazioni e le sue trattative, che a fine mercato ci saranno sicuramente".

Chi vedrebbe bene in attacco per il dopo-Giroud?

"Spero arrivi un giovane di talento che possa costruire qualcosa per il futuro del Milan, una squadra giovane ma con grande ambizioni. Capisco le difficoltà che si possono riscontrare sul mercato, perché le punte non sono tante e costano molto. Dipenderà parecchio anche dal tipo di gioco di Fonseca".

Zirkzee sarebbe l'uomo giusto?

"Penso di sì. Il talento va messo in campo e testato, non bisogna aspettare che diventi vecchio. Guardate la Spagna come esempio".

E Fonseca è l'allenatore giusto?

"Lo dirà il campo. Per gli allenatori diciamo sempre tante cose, poi sappiamo che vengono valutati per i risultati. Per me Fonseca è un allenatore migliore rispetto a quello che conosciamo, ha fatto bene anche fuori dall'Italia, poi bisognerà vedere quali giocatori avrà a disposizione. Non è l'allenatore a scendere in campo".