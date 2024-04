Albertini: "Lopetegui incarna i principi della filosofia spagnola. Gallardo e Galtier interessanti"

vedi letture

Momento molto delicato per il Milan che si trova tra due fuochi: i rossoneri arrivano dall'eliminazione cocente in Europa League, per mano della Roma dopo due prestazioni bruttissime, e si trovano alla vigilia del derby contro l'Inter, una partita che potrebbe consegnare aritmeticamente lo scudetto nelle mani dei cugini davanti al popolo rossonero, uno smacco unico che va evitato. In tutto questo il futuro di Stefano Pioli sembra segnato con il tecnico di Parma che saluterà a fine stagione. Di tutto questo e non solo ha parlato Demetrio Albertini, ex calciatore del Diavolo, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Albertini su Julen Lopetegui: "E’ un allenatore che ha esperienza, che ha vinto un trofeo a livello internazionale e che incarna i principi della filosofia spagnola. Ovvero gioco offensivo, valorizzazione del talento, ricerca del risultato attraverso lo spettacolo. Mi pare che il progetto del Milan vada in questa direzione: da questo punto di vista troverei coerente la scelta di affidarsi a Lopetegui. Gallardo e Galtier? Anche questi profili interessanti"