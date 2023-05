Albertini: "Primo round perso a centrocampo: la voglia di Tonali dev'essere contagiosa"

MilanNews.it

Demetrio Albertini, bandiera del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di come il Milan può ribaltare i pronostici nel ritorno di Champions League contro l'Inter: "Il primo round lo hanno perso a centrocampo, così come, sempre lì in mezzo, avevano superato il Napoli nel doppio confronto dei quarti: tutti ricordano la cavalcata di Leao, ma senza la protezione in mediana... Bennacer? Un colpo durissimo, Ismael era fondamentale per gli equilibri tra centrocampo e attacco. Mi aspetto una grande risposta da Tonali: la sua voglia di non mollare può e deve essere contagiosa al ritorno"