Albertini su Tonali: "L'anno scorso si è ridotto lo stipendio: normale che il Milan voglia rinnovarlo"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex bandiera rossonera Demetrio Albertini ha rilasciato un'intervista sulla Gazzetta dello Sport uscita questa mattina in edicola. L'ex calciatore del Milan ha parlato di Sandro Tonali e ha detto la sua sul possibile rinnovo di contratto che il club offrirà al suo numero 8: "Se guardiamo alla stagione appena conclusa, direi che è normale il prolungamento: Tonali ha vissuto un’annata strepitosa. Se parliamo più in generale, penso che i contratti vadano rispettati, che non possano essere aggiustati anno dopo anno. Nella storia di Sandro al Milan però c’è stato il gesto di tagliarsi lo stipendio pur di rimanere: è una anomalia positiva, una rarità che abbiamo visto pochissime altre volte nel mondo del calcio, ed è giusto che il club glielo riconosca in qualche modo"