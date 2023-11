Albertini sugli infortuni del Milan: "Non credo molto alla casualità o alla sfortuna"

Demetrio Albertini ha parlato ai cronisti presenti, tra cui TMW, a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio AIC, la cui premiazione si terrà il 4 dicembre a Milano:

I tanti infortuni del Milan?

"Non credo molto alla casualità. Penso sempre che la prevenzione serva moltissimo, quindi bisognerà correre ai ripari. Non credo molto a fortuna o sfortuna in questo caso".