Albertini sull'andata in Champions: "Milan, mi ha deluso l'approccio: può succedere di essere colpiti a freddo"

© foto di DANIELE MASCOLO

Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, ha parlato alla Gazzetta dello Sport questa mattina ed è tornato sulla gara contro l'Inter nell'andata delle semifinali di Champions. Così il giudizio sull'approccio: "Questo è l’aspetto che più mi ha deluso del Milan visto l’altra sera. In squadra ci sono alcuni calciatori che stanno giocando una semifinale di Champions per la prima e forse ultima volta in carriera: devono avere molto ben presente di che cosa si tratta.

L’atteggiamento del primo tempo con l’Inter è quanto di più lontano possa esserci da una partita di questo livello. Quando prepari una partita così, non puoi non pensare di poter subire un gol nei primi minuti, come è successo al Milan con Dzeko: può succedere di essere colpiti “a freddo”, ma la squadra deve continuare a fare quello su cui ha lavorato in settimana, altrimenti crolla tutto"