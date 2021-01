Albertini: “Tonali piano piano si adatterà al meglio e sono fiducioso"

Demetrio Albertini, ospite del canale Twitch del Milan, ha parlato prima del match di ieri sera contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni su Tonali: "Non amo i paragoni perché parliamo sempre di giocatori che hanno già fatto la storia con chi la storia deve ancora farla. A me paragonarono a Gianni Rivera. Secondo me Tonali è stato un acquisto importante per il futuro ma anche per il presente. Ha qualità, ma è difficile indossare la maglia del Milan. Il suo arrivo va contestualizzato perché la squadra ha trovato degli equilibri a metà campo. Piano piano si adatterà al meglio e sono fiducioso".