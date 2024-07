Albertini: "Zirkzee è l'uomo giusto per il Milan. Il talento va messo in campo, non bisogna aspettare"

Demetrio Albertini, bandiera del Milan, è intervenuto a TMW e agli altri media presenti all'evento 'United for Meyer' al Twiga di Forte dei Marmi per commentare i temi più attuali in casa rossonera e non solo. Queste le sue dichiarazioni: "L'immobilismo del Milan sul mercato mi sta un po' stupendo, ma non conosco i tempi tecnici che ha programmato la dirigenza. Il Diavolo starà facendo le sue valutazioni e le sue trattative, che a fine mercato ci saranno sicuramente".

Zirkzee sarebbe l'uomo giusto?

"Penso di sì. Il talento va messo in campo e testato, non bisogna aspettare che diventi vecchio. Guardate la Spagna come esempio".