Albertino Bigon: "Verona-Milan sarà decisiva per lo Scudetto. I rossoneri hanno creato ottimo gruppo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex calciatore del Milan Albertino Bigon ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Tuttosport in edicola oggi, circa la partita tra Verona e Milan che andrà in scena domenica sera allo Stadio Bentegodi: "Verona-Milan sarà decisiva per lo scudetto. Se il Milan trionferà sarà merito del collettivo, dalla dirigenza all'ultimo dei magazzinieri, hanno creato un ottimo gruppo".