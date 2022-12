Alberto Angela: "Le giocate di un grande campione non sono forse una dimostrazione di arte? Lo sa bene Ibra, che ha incantato Milan e Inter"

© foto di Alberto Angela

Alberto Angela, noto divulgatore scientifico, si è così espresso su Twitter ringraziando Zlatan Ibrahimovic per la sua presenza nello speciale di Rai1 'Stanotte a Milano': "Le giocate di un grande campione non sono forse una dimostrazione di arte? Lo sa bene Ibra, che con le sue abilità ha incantato i tifosi di Inter e Milan al Meazza. Grazie per averci raccontato il tuo rapporto con la città, ormai la tua seconda casa".