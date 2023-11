Albertosi bacchetta Donnarumma: "Ha sbagliato ad andare via: sarebbe stato leader per 20 anni"

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, è stato intervistato sulle colonne de Il Giornale e ha parlato di Gianluigi Donnarumma che oggi torna per la prima volta a San Siro contro il suo passato rossonero. Questo il commento di Albertosi sul passaggio del portiere in Francia e il suo contestato addio dal Milan: "Donnarumma ha sbagliato ad andare via dal Milan, questa mossa ha rallentato la sua crescita al netto dei tanti soldi che prende. A Milano sarebbe stato leader per 20 anni, pur guadagnando di meno"