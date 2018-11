Albertosi: "Benatia? Sarebbe un affare, bella coppia con Romagnoli"

L'ex portiere del Milan, Riccardo Albertosi, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlare dei rossoneri. Sulla difesa ha detto: "Credo che nel reparto arretrato il Milan abbia dimostrato di non esser male. Certo, a volte ha commessi degli errori che ha pagato a caro prezzo".

<b>Benatia lo prenderebbe se la Juve lo fa partire?

</b>"Con Romagnoli potrebbe fare una bella coppia. Sarebbe un affare".

<b>Insomma è un Milan che vede comunque da Champions?

</b>"Credo di sì. In fondo anche contro la Juve ha fatto vedere di essere all'altezza. Se Higuain avesse fatto gol su rigore la partita probabilmente sarebbe finita 1-1. Anche sull'1-0 in suo favore, la squadra bianconera non ha creato occasioni da gol così clamorose. Poi in contropiede ha chiuso la partita".