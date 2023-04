Albertosi è certo: "Maignan tra i migliori al mondo. Se la gioca con Courtois e Alisson"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan per 6 stagioni, è stato intervistato questa mattina da il Corriere dello Sport e si è così espresso su Mike Maignan, attuale estremo difensore rossonero: "È sicuramente tra i migliori al mondo, è un ottimo portiere. Mi piace molto anche Courtois del Real Madrid e Alisson del Liverpool. Penso che Maignan in questo momento possa giocarsi la palma di miglior portiere al mondo con questi altri due"