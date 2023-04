Albertosi elogia Maignan: "Grandissima personalità ed è bravo a impostare da dietro"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Enrico Albertosi, portiere del Milan per ben 6 stagioni, ha parlato al Corriere dello Sport e si è soffermato in particolare su Mike Maignan, elogiandone alcune caratteristiche: "Ha una grandissima personalità, mi piace come utilizza i piedi ed è molto bravo a impostare da dietro, sa guidare bene la difesa, è un portiere che non esagera nella platealità. È davvero molto bravo e si vede negli interventi decisivi che compie in ogni partita, specialmente nelle sfide che contano".