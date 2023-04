Albertosi su Maignan: "Senza di lui il Milan è calato tantissimo. E' un grande leader"

MilanNews.it

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan per 6 stagioni, nell'intervista al Corriere dello Sport ha parlato così dell'assenza di Maignan per tutta la parte centrale di questa stagione: "Quando è mancato lui il Milan ha calato tantissimo con i risultati, poi quando è rientrato la squadra ha ripreso vigore ed è tornata a fare punti. Poi la differenza si è vista soprattutto in Champions perché il francese ha fatto degli interventi strepitosi. Lo inserisco tra i grandi leader della squadra rossonera"