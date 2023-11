Albertosi sul momento Milan: "Succede, soprattutto se hai tanti infortunati"

Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, nell'intervista concessa a Il Giornale ha parlato così del momento del Milan: "Non è un bel momento per il Milan. Nell'arco di un campionato succede, soprattutto se hai fuori tanti giocatori per infortunio. In più contro l'Udinese hanno trovato un portiere come Silvestri davvero bravo. L'assenza di Pulisic ha pesato tanto. Senza di lui il Milan perde molto, ma non può essere una giustificazione per la prestazione sconcertante di sabato: hanno giocato malissimo".