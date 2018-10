Alciato: "Colpito dalla tranquillità di Gattuso, può essere l'arma in più del Milan nel derby"

Alessandro Alciato, intervenuto durante Sky Sport 24, ha parlato così dell’avvicinamento al derby del tecnico rossonero Gennaro Gattuso: “Mi sta colpendo che Gattuso si stacchi da sé stesso calciatore, altrimenti per la tensione che ha addosso si potrebbero vedere due o tre espulsi. Non aveva paura di nessuno, non solo nei derby. Gattuso era il calciatore che non era dotato tecnicamente ma è diventato campione del mondo per come viveva la sua professione, con il lavoro ha colmato il gap tecnico. Mi colpisce che in questi giorni sia tranquillo, magari lo è all’apparenza. Il fatto di non trasmetterlo ai calciatori può essere l’arma del Milan, Gattuso al momento non sta mettendo il carico da mille”.