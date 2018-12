Alciato su Gazidis: "La sua vera forza è il saper lavorare in silenzio: ha rivoluzionato positivamente l'Arsenal"

Alessandro Alciato, dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato così di Ivan Gazidis: “C’è uno stipendio da top player, pochi giocatori in Serie A guadagnano come lui. Questo vuol dire che è stato un investimento pesante per riportare il Milan a quello che era in passato. Si sa poco di lui e questa è la sua vera forza. Lavora in silenzio, ha clamorosamente fatto aumentare i numeri all’Arsenal provenienti dalle sponsorizzazioni, ha rivoluzionato in senso positivo quello che è il suo ex club. Arriva con tante pressioni, la fama e lo stipendio lo precedono, dovrà dimostrare di saper riportare la società Milan in alto. Oggi ha fatto una buona impressione a tutti.”