Alessandro Florenzi testimonial della campagna per l'Ucraina promossa dalla Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A, in occasione della 24esima giornata che si disputerà nel prossimo weekend, promuoverà la campagna solidale "Ucraina. E' passato un anno di guerra, non il dolore" che è stata promossa dall'Agenzia Onu per i rifugiati. La campagna mira a rispondere degli urgenti bisogni materiali e non solo delle persone che sono in fuga da ormai un anno. Testimonial della campagna anche Alessandro Florenzi insieme ad Albertini e Bergomi, al capitano della nazionale femminile di pallavolo Myriam Sylla e alla giornalista tv Giorgia Rossi. Lo riporta il Corriere dello Sport.