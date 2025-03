Alexandre Pato e quel particolare aneddoto su Kakha Kaladze

Sul proprio canale YouTube il Milan ha pubblicato una lunga ed interessante intervista all'ex numero 7 (e 9) Alexandre Pato, tornato in Italia lo scorso dicembre in occasione della festa dei 125 anni del club rossonero. Tanti i temi toccati nel corso di questa chiacchierata, tra i quali il curioso e simpatico aneddoto con Kakha Kaladze:

"Questa è la storia che racconto. Lui (Kaladze, ndr) mi ha aiutato tanto, perché quello io passavo in allenamento era quello che dovevo passare in campo. Quando lui mi ha 'picchiato' in allenamento, io ho detto "Mamma mia". Quello ha cambiato anche il modo in cui i vedevo i difensori avversari, perché poi lui è venuto, mi ha 'picchiato' e i brasiliani mi hanno aiutato ad essere più, non "cattivo", ma forte. E lui, quello, con le scivolate che mi faceva negli allenamenti, mi ha insegnato come dovevo affrontare le partite. Lui affrontava allenamento e partite nello stesso modo. Era uguale. Però ho preso qualche botta da lui, da Nesta, da Maldini. Però quello che più picchiava in allenamento era Rino. Gattuso era tremendo".

Su Gattuso: "Un giorno eravamo i brasiliani qui in mensa. Io volevo fargli uno scherzo. Ho buttato un qualcosa su di lui dal nostro tavolo, lui è venuto, mi ha preso il collo, e mi ha alzato (ride, ndr). Lui non picchiava soo in allenamento".