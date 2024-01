Algeria, Bennacer nemmeno in panchina contro il Burkina Faso

E' uscita la formazione ufficiale dell'Algeria che alle 15 affronterà il Burkina Faso in Coppa d'Africa. Ismael Bennacer non è presente nè nell'11 titolare, nè in panchina. Nella giornata di ieri, si era sparsa la voce di un problema muscolare per il centrocampista del Milan rimediato durante l'allenamento con la sua nazionale.

Il giocatore si è sottoposto in serata ad alcuni esami strumentali che hanno escluso problemi gravi, ma evidentemente lo staff medico algerino non ha voluto correre rischi e ha dato un po' di riposo al centrocampista rossonero.